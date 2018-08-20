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Caner Erkin ve Şükran Ovalı’nın mutlu günü
Caner Erkin ve Şükran Ovalı’nın mutlu günü
Ünlü futbolcu Caner Erkin ile oyuncu Şükran Ovalı'nın kızları Mihran dünyaya geldi. Haberi, Ovalı'nın yakın arkadaşı ve meslektaşı Şebnem Bozoklu sosyal medya sayfasından bir fotoğraf paylaşarak duyurdu
Magazin 20 Ağustos 2018 - 15:11

2017’de dünya evine giren Şükran Ovalı ve Caner Erkin çifti evliliklerini, bebekleri ile taçlandırıyor. Kızları Mihran Ela Erkin’i dört gözle bekleyen çiftin, Şükran Ovalı’nın doğuma alınmasıyla heyecanları ikiye katlandı. Kızlarını bu sabah kucaklarına alan Şükran Ovalı ve Caner Erkin’i dostları yalnız bırakmadı.

ARKADAŞLARI HASTANEYE KOŞTU

Şükran Ovalı’nın doğuma alındığı haberini alan oyuncu arkadaşları hastaneye koştu. Sevilen oyuncu Şebnem Bozoklu, doğuma giren arkadaşını yalnız bırakmayan diğer oyuncu dostlarıyla hastane koridorundan selfie çektirerek haberi takipçilerine duyurdu.
canererkin

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Son güncelleme: 15:14 - 20.08.2018
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