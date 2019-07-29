Canevim 10. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Canevim 9. son bölüm izle

Başrollerinde Biran Damla Yılmaz, Özgür Çevik ve Aras Aydın'ın yer aldığı Canevim dizisinin 9. son bölümü yayınlandı. Canevim her Pazartesi akşamı yeni bölümleriyle ATV ekranlarında yayınlanıyor. Diziseverler yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı sorusunun yanıtını merak ediyor. İşte Canevim dizisiyle ilgili son gelişmeler...

Canevim dizisinin son bölümünde; Evi satın alamamak Taylan’ı çok öfkelendirmiştir, amacına ulaşmak için daha tehlikeli bir planla mücadeleye devam eder. Kristina’nın ortalığı karıştırmaması için kendini büyük bir riske atar. Kristina ise Taylan’dan kurtulmak için harekete geçecektir. Hiç hesapta yokken ortaya çıkan gizemli bir kişi yüzünden Taylan, büyük bir sorunla uğraşmak zorunda kalır.

CANEVİM YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Canevim dizisinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı ancak yayınlanır yayınlanmaz aşağıda yer alan linkten izleyebilirsiniz.

CANEVİM YENİ FRAGMAN

CANEVİM 9. SON BÖLÜM İZLE

Ceylan, mahalleden komşularının kızının düğününde nikah şahididir. Damadın şahidinin de Ömer olduğunu öğrenmek onu duygusal olarak etkiler. Bu durumdan haberdar olan Taylan, kendisini düğüne davet ettirir. Düğün devam ederken Taylan, Ömer için tatsız bir sürpriz hazırlamaktadır. Elvan, iş nedeniyle telefonunu açmak zorunda kalınca geçmiş yeniden karşısına çıkar. Müjgan’ın bu işin peşine düşmesi Elvan açısından çok kötü sonuçlar doğuracaktır.

Ceylan'dan sonsuza kadar kurtulmak isteyen Feryal, bir yandan Taylan'ı korumak bir yandan da Ömer ve Ceylan arasındaki gerçekleri ortaya çıkarmak zorundadır. Taylan ise Simla'yı da içine çektiği oyunla, Ceylan'a yaklaşmasının daha kolay olacağını fark etmiştir. Atölyede işe başlayan Elvan'ın uzun süredir kapalı olan telefonuna ihtiyaç duyması, geçmişi ve ailesiyle ilgili korkularını gün yüzüne çıkarır. Müjgan ise davette tanıştığı Yener'le buluşurken, yanlış anlaşılmalara engel olamaz.

Atölyenin açılışında Kristina'yla bir arada görülen Taylan'ın, şüphe uyandırmadan bu işin içinden sıyrılması çok zordur. Taylan'ın Ömer'in yüzüne karşı meydan okuması, Ceylan'la Ömer arasında büyük bir çatışma başlatır. Artık Ömer'in hedefinde Taylan vardır. Diğer taraftan Taylan, Ceylan'la baş başa kalmak için hiçbir fırsatı kaçırmaz.