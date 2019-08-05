Canevim 11. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Canevim 10. son bölüm izle

Canevim 10. son bölümüyle ATV ekranlarında yayınlandı. Başrollerinde Biran Damla Yılmaz, Aras Aydın ve Özgür Çevik'in yer aldığı dizinin son bölümünde; Ceylan'ın gerçekleri öğrenmesine engel olmaya çalışan Taylan, bu zor durumdan çıkmak için tehlikeli bir yola girer. Peki Canevim yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte Canevim dizisiyle ilgili merak edilenler...

Canevim dizisinin son bölümünde; yaptığı iş birliğinden oğlunun haberdar olmaması için elinden geleni yapan Feryal ise bir yandan da istediğine ulaşamadığı için başka bir çözüm bulmaya karar verir. Feryal oğlunu, saplantılı Ceylan aşkından kurtarmak için elinden geleni yapmaya kararlıdır.

CANEVİM YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Canevim dizisinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı ancak yayınlanır yayınlanmaz aşağıda yer alan linkten izleyebilirsiniz.

CANEVİM FRAGMAN

CANEVİM 10.SON BÖLÜM İZLE

Ömer de Taylan’ı sevdiği kızdan uzak tutmak için riskli bir girişimde bulunur. Taylan ise her zamanki gibi karda yürüyüp izini belli etmeyecektir. Ömer’in, Taylan’ı yok yere suçladığını düşünen Ceylan ise onu Taylan’dan uzak tutmak için bir çare bulur. Müjgan yüzünden yerinin açık edilmiş olması Elvan için büyük bir gerilim nedeni olur. Bir yandan da atölyede onu istemeyen kadınlarla mücadele etmek zorunda kalır.

Evi satın alamamak Taylan’ı çok öfkelendirmiştir, amacına ulaşmak için daha tehlikeli bir planla mücadeleye devam eder. Kristina’nın ortalığı karıştırmaması için kendini büyük bir riske atar. Kristina ise Taylan’dan kurtulmak için harekete geçecektir. Hiç hesapta yokken ortaya çıkan gizemli bir kişi yüzünden Taylan, büyük bir sorunla uğraşmak zorunda kalır.

Ceylan, mahalleden komşularının kızının düğününde nikah şahididir. Damadın şahidinin de Ömer olduğunu öğrenmek onu duygusal olarak etkiler. Bu durumdan haberdar olan Taylan, kendisini düğüne davet ettirir. Düğün devam ederken Taylan, Ömer için tatsız bir sürpriz hazırlamaktadır. Elvan, iş nedeniyle telefonunu açmak zorunda kalınca geçmiş yeniden karşısına çıkar. Müjgan’ın bu işin peşine düşmesi Elvan açısından çok kötü sonuçlar doğuracaktır.