Canevim 13. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Canevim 12. son bölüm izle

Canevim 12. son bölüm ATV ekranlarında yayınlandı. Başrollerinde Aras Aydın, Biran Damla Yıldız, Özgür Çevik ve Ezgi Şenler gibi isimlerin yer aldığı Canevim dizisinin son bölümünün ardından yeni bölüm fragmanı merak etmeye ediliyor. Peki Canevim yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte ayrıntılar...

Canevim dizisinin 12. son bölümünde; Ceylan’ın, Taylan’ın ortadan kaybolmasıyla ilgili soruları Taylan’ı büyük bir ikilemde bırakır. Ömer’in teklifini kabul eden Feryal, itiraf kaydını Taylan’ın telefonundan Ceylan’a göndermek için fırsat kollamaktadır.

CANEVİM YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Canevim yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı ancak yayınlanır yayınlanmaz aşağıda yer alan linkten izleyebilirsiniz.

CANEVİM FRAGMAN

CANEVİM SON BÖLÜM İZLE

Ömer ise Feryal’den gelecek haberi beklerken, Hacı Anne’nin Kristina’yı da alarak evi terk ettiğini öğrenir. Ömer onlara ulaşmaya çalışırken, Hacı Anne testi yaptırmak için Hamza’dan yardım ister. Test günü yaklaşırken, Taylan’ın itirafı, içinden çıkılması zor olayları tetikleyecek ve Taylan’ın gizli planı Ceylan ile Ömer arasındaki büyük yol ayrımını ortaya çıkaracaktır.

Taylan, geri dönüşü olmayacak şekilde Ceylan’a olan aşkı için her şeyi göze almıştır. Elvan ise Günnur’un Sezgin’le ilgili sert çıkışından sonra atölyede kalmaya karar verir. Bütün aile Elvan’ı eve dönmeye ikna etmek için uğraşır. Müjgan, Yener’le ayrılmış olsa da, Melis’in oyunları, tekrar kafasının karışmasına neden olur.

Ömer, Taylan’ın gerçek niyetini Ceylan’a ispatlayabilmek için her şeyi göze almıştır. Feryal, oğlunun şüpheli bir şekilde ortadan kaybolmasının arkasında Ömer’in olduğunu düşünmektedir. Feryal’in Ömer’i takibi ve açıktan saldırıları Ceylan’ı büyük bir çıkmazda bırakır. Taylan ile Ömer arasındaki güç savaşı devam ederken, Fikret ve Kristina’dan gelen bir haber herkes için dönüm noktası olur. Ceylan’ın gerçekleri öğrenmesi için son bir adım kalmıştır.

Ömer ve Taylan, ikisi için de zamanın kısıtlı olduğu bir yarışın içine girer. Elvan’ın geçmişinden gelen Zeki, peşindeki tehlikenin ne kadar büyük olduğunu ortaya çıkarmıştır. Sezgin’in bu gizemli adamla ilgili soruları ve merakını geçiştirmeye çalışan Elvan, yaklaşan bu büyük tehdide karşı kendini korumak zorundadır. Öte yandan Müjgan’ın Yener’le ilişkisini öğrenen Melis, Müjgan’ı kendisi için avantajlı olacağını düşündüğü bir yola ikna eder.