Canevim 15. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Canevim 14. son bölüm izle

Canevim 14. son bölümüyle ATV ekranlarında yayınlandı. Dizinin son bölümünde; Eski defterleri kapatan Ceylan'ın taşınma kararı, Taylan'ı gerçek aşkına bir adım daha yaklaştırmıştır. Ancak Ömer, Fikret ve Kristina'yı ele geçirerek Taylan'ı köşeye sıkıştırır. Bu sırada Melis'in Ceylan'la görüşmesi Feryal'in ihanetini açığa çıkarır. Son bölümün ardından yeni bölümde neler olacak merak ediliyor. Canevim yeni bölüm fragmanı yayınlandı. İşte Canevim 14. son bölüm izleme linki...

Başrollerinde Biran Damla Yılmaz, Aras Aydın ve Özgür Çevik’in yer aldığı Canevim dizisinin son bölümünde; iki cephede savaşan Taylan, Ceylan’ı da alarak gözlerden uzak bir eve götürür. İkilinin baş başa geçirecekleri neşeli gün, bir anda kabusa döner.

CANEVİM YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI

CANEVİM 14. SON BÖLÜM İZLE

Ömer’in saldırısı hedefinden sapınca, Ceylan için zorlu bir ölüm kalım savaşı başlar. Elvan’ın ortadan kaybolması aileyi derin bir krize sürüklemiştir. Günnur ve Hamza, kızlarının tutsak edildiği evde tanıdık bir yüzle karşılaşırlar. Ailenin en küçüğü Ayşe’yi yakından ilgilendiren büyük sır, aile içindeki hesaplaşmalarla geri dönülmez şekilde gün yüzüne çıkar. Yener’in kendisine hazırladığı sürprizden oldukça etkilenen Müjgan ise, Melis’ten Yener’e dair önemli bir gerçeği öğrenir.

Ömer ve Taylan arasında kalan Ceylan, kan dökülmeden bu hesaplaşmanın bitmesi için her şeyini ortaya koyar. Hamza ve Hacı Anne’nin gizlice babalık testi yaptıracağını öğrenen Ömer’in, kendini aklaması için son bir adım kalmıştır. Ancak Taylan’ın önüne çıkaracağı engeller, Ömer’i büyük bir ölüm kalım savaşına sokar. Herkesi, en çok da Ceylan’ı sarsan acı haber; Taylan’ı büyük bir ikilemde bırakır.

Ceylan, Kristina’nın bebeğine dair testin sürpriz sonucunu almayı başardığında, edilen ihanetlerin, oynanan oyunların ve gizli kalmış gerçeklerin ortaya döküldüğü yepyeni bir dönem başlar. Elvan’ın sakladığı büyük sırrı acı bir tecrübeyle öğrenen Günnur, Elvan’ı peşindeki beladan korumak zorunda kalır. Zeki’yi iyileştirip bir an önce veda etmek isteyen Elvan ise, uzun süredir kaçtığı geçmişinin her şeye rağmen onu bulduğunu fark eder.