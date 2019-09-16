Canevim 16. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Canevim 15. son bölüm izle

Canevim 15. son bölümüyle ATV'de yayınlandı. Başrollerinde Biran Damla Yılmaz, Aras Aydın ve Özgür Çevik'in yer aldığı Canevim dizisinin son bölümünde; Taylan, Ceylan'dan en azından iyileşene kadar evden ayrılmamasını ister, bunun karşılığında da ona bir söz verir. Taylan ve Ceylan arasındaki yakınlaşma diziseverleri heyecanlandırdı. Peki Canevim yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte Canevim 15. son bölüm izleme linki...

Canevim dizisinin son bölümünde; Taylan’ın akıllıca hamleleri ve değişen tavrı, Ceylan’ın iyice kafasının karışmasına neden olur. İçinde yeşeren duyguları anlamlandırması pek de kolay olmayacaktır. İkili arasındaki yakınlaşmayı fark eden Feryal, ailesine daha büyük bir zarar gelmeden Ceylan’dan kurtulmasını sağlayacak bir oyuna girişirken, Melis ise ortadan kaybolan Ömer’i güçlü bir geri dönüş için ikna etmeye çalışmaktadır. Hamza ve Günnur’un çabalarıyla Elvan için tehlike dinmiş gibi görünse de; Hikmet bu kez Ayşe’yi tehlikeye atacak acımasız bir saldırı düzenler.

CANEVİM YENİ BÖLÜM FRAGMANI GELDİ Mİ?

Canevim dizisinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı ancak yayınlanır yayınlanmaz aşağıda yer alan linkten izleyebilirsiniz.

CANEVİM FRAGMAN

CANEVİM 15. SON BÖLÜM İZLE

Elvan’ın Ayşe’yle ilişkisinde dönüm noktası olan bu olay, ne yazık ki Hikmet’in Ayşe’yle ilgili gerçekleri öğrenmesine neden olur. Aile artık sadece Elvan’ı değil, Ayşe’yi de korumak zorundadır.

Eski defterleri kapatan Ceylan’ın taşınma kararı, Taylan’ı gerçek aşkına bir adım daha yaklaştırmıştır. Ancak Ömer, Fikret ve Kristina’yı ele geçirerek Taylan’ı köşeye sıkıştırır. Bu sırada Melis’in Ceylan’la görüşmesi Feryal’in ihanetini açığa çıkarır. İki cephede savaşan Taylan, Ceylan’ı da alarak gözlerden uzak bir eve götürür.

İkilinin baş başa geçirecekleri neşeli gün, bir anda kabusa döner. Ömer’in saldırısı hedefinden sapınca, Ceylan için zorlu bir ölüm kalım savaşı başlar. Elvan’ın ortadan kaybolması aileyi derin bir krize sürüklemiştir. Günnur ve Hamza, kızlarının tutsak edildiği evde tanıdık bir yüzle karşılaşırlar.

Ailenin en küçüğü Ayşe’yi yakından ilgilendiren büyük sır, aile içindeki hesaplaşmalarla geri dönülmez şekilde gün yüzüne çıkar. Yener’in kendisine hazırladığı sürprizden oldukça etkilenen Müjgan ise, Melis’ten Yener’e dair önemli bir gerçeği öğrenir.