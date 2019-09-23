Canevim 17. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Canevim 16. son bölüm izle

Canevim 16. son bölümü yayınlandı. Başrollerinde Biran Damla Yılmaz, Aras Aydın ve Özgür Çevik'in yer aldığı Canevim dizisinin son bölümünde; şirketin yeni ortağı olarak ortaya çıkan Ömer'in suçlamaları, Taylan'ın herkesin içinde Ceylan'a evlilik teklif etmesiyle sonuçlanır. Canevim yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte Canevim 16. son bölüm izleme linki...

Canevim dizisinin son bölümünde, Ceylan’ın kafası karışıyor. Feryal, küplere biniyor, Ceylan ise Ömer’i tamamen uzaklaştıracak bir karar veriyor. Ceylan’ı nikah masasına oturtmak isteyen Taylan, aşkını ispat etmek için her şeyi riske atar. Feryal ise kardeşi Melis’in davranışlarından şüphelenmeye başlamıştır.

CANEVİM YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Canevim yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı ancak yayınlanır yayınlanmaz aşağıda yer alan linkten izleyebilirsiniz.

CANEVİM FRAGMAN

CANEVİM 16. SON BÖLÜM İZLE

Müjgan’ın ona oynadığı oyunu fark eden Yener karşı bir hamle yapar. Elvan’ın hayatını karartan eski sözlüsünün ani dönüşü, Elvan ve Ayşe için daha büyük bir tehdidi ortaya çıkarır. Ceylan ve Taylan’ın uçurumun kenarına kadar gelen ilişkileri, ailelerin çıkarttığı krizler ve etraflarındaki tüm sorunlara rağmen devam edecek midir?

Taylan, Ceylan’dan en azından iyileşene kadar evden ayrılmamasını ister, bunun karşılığında da ona bir söz verir. Taylan’ın akıllıca hamleleri ve değişen tavrı, Ceylan’ın iyice kafasının karışmasına neden olur. İçinde yeşeren duyguları anlamlandırması pek de kolay olmayacaktır.

İkili arasındaki yakınlaşmayı fark eden Feryal, ailesine daha büyük bir zarar gelmeden Ceylan’dan kurtulmasını sağlayacak bir oyuna girişirken, Melis ise ortadan kaybolan Ömer’i güçlü bir geri dönüş için ikna etmeye çalışmaktadır.

Hamza ve Günnur’un çabalarıyla Elvan için tehlike dinmiş gibi görünse de; Hikmet bu kez Ayşe’yi tehlikeye atacak acımasız bir saldırı düzenler. Elvan’ın Ayşe’yle ilişkisinde dönüm noktası olan bu olay, ne yazık ki Hikmet’in Ayşe’yle ilgili gerçekleri öğrenmesine neden olur. Aile artık sadece Elvan’ı değil, Ayşe’yi de korumak zorundadır.