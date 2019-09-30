Canevim 18. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Canevim 17. son bölüm izle

Canevim 17. son bölüm ATV ekranlarında yayınlandı. Başrollerinde; Biran Damla Yılmaz, Aras Aydın ve Özgür Çevik'in yer aldığı dizinin son bölümünde Taylan "Ceylan'ı senin hayatından zorla değil, onun ilgisi ve aşkıyla aldım!" diyor. Yeni bölümde neler yaşanacağını merak edenler "Canevim 18. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?" sorusunun yanıtını merak ediyor. İşte Canevim 17. son bölüm izleme linki...

Canevim dizisinin 17. son bölümde; Ceylan her şeye rağmen Taylan’ın evlenme teklifini kabul eder. Feryal, ailelerin bir araya geldiği akşam, sonuçlarını göze alarak, son bir oyun daha oynar. Ceylan en mutlu olacağı günde ailesi ile Taylan’ın arasında kalır.

CANEVİM YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Canevim yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı ancak yayınlanır yayınlanmaz aşağıda yer alan linkten izleyebilirsiniz.

CANEVİM FRAGMAN

CANEVİM 17. SON BÖLÜM İZLE

Tüm yaşananlara rağmen, masallardaki gibi bir düğünle evlenen Ceylan ve Taylan için güzel günler yakındır. Fakat Taylan’ın, Ceylan’ın aklını çelmek için yaptığı her şeyi öğrenmesi için, etraftaki herkesi büyük oyunlarının içine çeker. Ancak öğreneceklerine rağmen, Taylan’a dair hisleri Ceylan için en büyük engeldir. Öte yandan bir iş yemeği için Ömer’in, Tanbaylar’ın evine misafir olması, Ceylan ve Ömer arasında büyük bir yüzleşmeye neden olur.

Ceylan, Taylan’a dair geri dönülmez bir karar vermek zorundadır. Hamza ailesini korumak için bütün gemileri yakarken, Elvan ve Günnur ise Ayşe’ye gerçeği söylemek zorundadırlar. Elvan bu kez ailesiyle birlikte Ayşe için savaşacaktır. Ayşe’nin velayeti için gerçekleşen duruşma Elvan ve Ayşe’yle birlikte, herkesin kaderini belirleyecek olayları da beraberinde getirir.

Şirketin yeni ortağı olarak ortaya çıkan Ömer’in suçlamaları, Taylan’ın herkesin içinde Ceylan’a evlilik teklif etmesiyle sonuçlanır. Bu olay özellikle Feryal’i küplere bindirirken, Ceylan ise Ömer’i tamamen uzaklaştıracak bir karar verir. Ceylan’ı nikah masasına oturtmak isteyen Taylan, aşkını ispat etmek için her şeyi riske atar.

Feryal ise kardeşi Melis’in davranışlarından şüphelenmeye başlamıştır. Müjgan’ın ona oynadığı oyunu fark eden Yener karşı bir hamle yapar. Elvan’ın hayatını karartan eski sözlüsünün ani dönüşü, Elvan ve Ayşe için daha büyük bir tehdidi ortaya çıkarır. Ceylan ve Taylan’ın uçurumun kenarına kadar gelen ilişkileri, ailelerin çıkarttığı krizler ve etraflarındaki tüm sorunlara rağmen devam edecek midir?