Canevim 2. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Canevim 1. bölüm izle

Yaz aylarında ekranda olacak olan Canevim dizisi başrolünde Kırgın Çiçekler dizisi ile geniş kitleler tarafından tanınan Biran Damla Yılmaz ve Özgür Çevik yer alıyor.Canevim dizisinin bazı bölümleri İstanbul'un Balat semtinde çekilirken, ağırlıklı olarak geçmişte birçok dizi ve filme de ev sahipliği yapmış olan İstanbul'un güzide semti Beykoz'da gerçekleştiriliyor.

CANEVİM YENİ FRAGMAN GELDİ Mİ?

Canevim yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı, yayınlanır yayınlanmaz aşağıdaki linkten izleyebilirsiniz.

CANEVİM FRAGMAN





CANEVİM DİZİSİ KONUSU

Dizi, hayatın tüm sıkıntılarına bir arada göğüs geren, birbirlerine sımsıkı bağlarla kenetlenmiş bir ailenin çevresinde gelişen olayları anlatıyor. Senaryosunu Filiz Alpgezmen, Eylem Akın ve Murat Can Tura’nın kaleme aldığı Canevim, yediden yetmişe herkesi içine alacak güçlü senaryosu ve usta oyuncu kadrosuyla atv izleyicilerinin gönüllerinde taht kuracak.