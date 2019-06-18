Canevim 4. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! İşte Canevim 4. bölüm 2. fragman…

Canevim dizisi her Pazartesi ATV'de yeni bölümleri ile seyircilerin karşısına çıkacak. Dizinin yönetmen koltuğunda Adnan Güler oturuyor. Dizide Haksever ailesinin başından geçen maceralar işleniyor. Canevim 4. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. İşte Canevim 3. son bölüm izleme linki ve 4. yeni bölüm fragmanı…

CANEVİM 4. BÖLÜM 2. FRAGMANI

CANEVİM 3. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Taylan ve Ceylan’ın birlikte geçirdikleri büyük kaza herkesin üzerinde büyük bir etki yaratır. Feryal, Ceylan’ın oğlu için düşündüğünden çok daha kıymetli ve değerli olduğunu fark eder.

HAKSEVER AİLESİNE BİR GECEDE İKİ BÜYÜK FELAKET

Ömer ise uzakta olduğu için olup bitenden haberdar değildir. İnşaatta yanında çalışan Saffet’e yardım ederken kendisini büyük bir tehlikenin içinde bulur. Haksever Ailesi aynı gecede ikinci büyük sarsıntıyı yaşarlar.

MÜJGAN GERÇEKLERLE YÜZLEŞECEK

Ölümün kıyısına kadar gelen Elvan’ın yaralarını sarmak için tüm aile ve Hacı Anne’nin desteği çok önemlidir. Ancak Müjgan ve Elvan arasındaki artan çatışma Müjgan’ın büyük bir gerçekle yüzleşmesine neden olur.