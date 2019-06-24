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Ömer Ceylan’a ulaşabilecek mi? Canevim 5. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Canevim 4.son bölüm izle
Ömer Ceylan’a ulaşabilecek mi? Canevim 5. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Canevim 4.son bölüm izle
Canevim 4. son bölümü ATV ekranlarında yayınlandı. Başrollerinde Aras Aydın, Biran Damla Yılmaz ve Özgür Çevik'in yer aldığı dizinin son bölümünde; Ömer'in telefonundan gelen veda mesajı Ceylan'ı perişan eder. Diziseverler yeni bölümde neler olacağını merak ediyor. Canevim dizisinin yeni bölüm fragmanı yayınlandı.
Magazin 24 Haziran 2019 - 23:21

Canevim dizisinin 4. son bölümünde; Ceylan, Ömer’e bir türlü ulaşamaz. Ceylan, sevdiği adamın peşine düşerken, Taylan adım adım hedefine ilerlemenin keyfini sürer. Ömer ise içinde bulunduğu zorlu durumdan kurtulmaya ve Ceylan’a ulaşmaya çalışmaktadır. Öte yandan Elvan’ın, Şevki’nin dükkanını yıkıp dökmesi aileyi yeni bir borç yükünün altına sokmuştur.

CANEVİM 5. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

CANEVİM SON BÖLÜM İZLE

Aile maddi sıkıntılarla boğuşurken, Ayşe’yle ilgili ortaya çıkan yeni bir durum hem hepsini çok üzer hem de Elvan ve Ayşe ilişkisine yeni bir duygusal boyut katar. Müjgan ise Ayşe’nin ablasının kızı olduğunu yeni öğrenmiştir. Bu olayın iç yüzünü anlamak için sorular sormaya başlar.

Taylan ve Ceylan’ın birlikte geçirdikleri büyük kaza herkesin üzerinde büyük bir etki yaratır. Feryal, Ceylan’ın oğlu için düşündüğünden çok daha kıymetli ve değerli olduğunu fark eder. Ömer ise uzakta olduğu için olup bitenden haberdar değildir.

İnşaatta yanında çalışan Saffet’e yardım ederken kendisini büyük bir tehlikenin içinde bulur. Haksever Ailesi aynı gecede ikinci büyük sarsıntıyı yaşarlar. Ölümün kıyısına kadar gelen Elvan’ın yaralarını sarmak için tüm aile ve Hacı Anne’nin desteği çok önemlidir. Ancak Müjgan ve Elvan arasındaki artan çatışma Müjgan’ın büyük bir gerçekle yüzleşmesine neden olur.

Son güncelleme: 08:04 - 25.06.2019
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