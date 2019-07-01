Canevim 6. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Canevim 5. son bölüm izle

Canevim 5. son bölümü ATV ekranlarında yayınlandı. Başrollerinde Aras Aydın, Biran Damla Yılmaz ve Özgür Çevik'in yer aldığı dizinin son bölümünde; Ceylan ve Ömer'in "mutlu" nişan günleri Kristina'nın kapılarını çalmasıyla berbat olmuştur. Kristina'nın karnında taşıdığı bebek ve Ömer'in gurbetteki hayatıyla ilgili anlattıkları, Ceylan ve ailesinin aklında büyük soru işaretleri oluşturur. Peki Canevim 6. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte Canevim 5. son bölüm izleme linki...

Canevim dizisinin son bölümünde; Herkes Ceylan’a destek olmaya çalışırken, hayatlarında ilk kez gördükleri bu kızın doğruyu söyleyip söylemediğini anlamaya çalışırlar. Ömer ise üzerine atılan bu büyük iftirayla öfkeden deliye döner. Kendini herkesin gözünde temize çıkarmak için ya Kristina’nın gerçekleri anlatmasını sağlayacak, ya da onu kapısına kadar gönderen, bu olayın arkasındaki esas kişiyi ortaya çıkartacaktır. Taylan’ın hazırladığı hikaye Ceylan için yıkıcı olur. Taylan, kurduğu zorlu planın adımlarının doğru işlediğinden emin olmak için her boşluğu doldururken, Ceylan’la yakınlaşmak için büyük bir fırsat yakalar.

CANEVİM 6. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Canevim dizisinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı ancak yayınlanır yayınlanmaz aşağıda yer alan linkten izleyebilirsiniz.

CANEVİM FRAGMAN

CANEVİM 5. SON BÖLÜM İZLE

Ömer’in telefonundan gelen veda mesajı Ceylan’ı perişan eder. Ömer’e bir türlü ulaşamaz. Ceylan, sevdiği adamın peşine düşerken, Taylan adım adım hedefine ilerlemenin keyfini sürer. Ömer ise içinde bulunduğu zorlu durumdan kurtulmaya ve Ceylan’a ulaşmaya çalışmaktadır.

Öte yandan Elvan’ın, Şevki’nin dükkanını yıkıp dökmesi aileyi yeni bir borç yükünün altına sokmuştur. Aile maddi sıkıntılarla boğuşurken, Ayşe’yle ilgili ortaya çıkan yeni bir durum hem hepsini çok üzer hem de Elvan ve Ayşe ilişkisine yeni bir duygusal boyut katar. Müjgan ise Ayşe’nin ablasının kızı olduğunu yeni öğrenmiştir. Bu olayın iç yüzünü anlamak için sorular sormaya başlar.