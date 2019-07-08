Canevim 7. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Canevim 6. son bölüm izle

Canevim dizisi 6. son bölümüyle ATV ekranlarında yayınlandı. Diziseverler yaz mevsiminde yayınlanmaya başlayan ve başrollerinde Biran Damla Yılmaz ile Özgür Çevik'in yer aldığı Canevim dizisini sıkı bir şekilde takip ediyor. Peki Canevim dizisinin yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte dizi hakkında merak edilen detaylar...

Canevim dizisinin 6. son bölümünde; Ceylan’ın ablasının yardımıyla Kristina’dan gerçeği öğrenme çabası Taylan’ın tüm planlarını tehlikeye atmıştır. Yaşananlar yüzünden çok gerilen Kristina bu oyuna daha fazla devam edemeyeceğini hisseder ve harekete geçer.

CANEVİM 7. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Canevim dizisinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı ancak yayınlanır yayınlanmaz aşağıda yer alan linkten izleyebilirsiniz.

CANEVİM YENİ FRAGMAN

CANEVİM 5. SON BÖLÜM İZLE

Onun bu kararı Taylan’ı oldukça zor durumda bırakır. Fikret’in izini süren Ömer ise Taylan’la karşı karşıya gelir. Taylan’dan öğrendikleri, Ömer’in, Ceylan’la ilişkisinde yeni bir gerilime neden olacaktır.

Ceylan’a yakın olmak için uğraşan Taylan, mahalleye bir yatırım yapmaya karar verir. Bu durumdan hoşlanmayan Feryal ise oğlunu engellemek için elinden geleni yapacaktır. Kardeşinin yaşadıkları yüzünden Elvan’ın ailesine dair kötü hatıraları tekrar gün yüzüne çıkarken, Sezgin gün geçtikçe Elvan’a daha fazla bağlanmaktadır.

Herkes Ceylan'a destek olmaya çalışırken, hayatlarında ilk kez gördükleri bu kızın doğruyu söyleyip söylemediğini anlamaya çalışırlar. Ömer ise üzerine atılan bu büyük iftirayla öfkeden deliye döner. Kendini herkesin gözünde temize çıkarmak için ya Kristina'nın gerçekleri anlatmasını sağlayacak, ya da onu kapısına kadar gönderen, bu olayın arkasındaki esas kişiyi ortaya çıkartacaktır. Taylan'ın hazırladığı hikaye Ceylan için yıkıcı olur. Taylan, kurduğu zorlu planın adımlarının doğru işlediğinden emin olmak için her boşluğu doldururken, Ceylan'la yakınlaşmak için büyük bir fırsat yakalar.