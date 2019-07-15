Canevim 8. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Canevim 7. son bölüm izle

Diziseverler yaz mevsiminde yayınlanmaya başlayan ve başrollerinde Biran Damla Yılmaz ile Özgür Çevik’in yer aldığı Canevim dizisini sıkı bir şekilde takip ediyor. Canevim dizisinin 7. son bölümü yayınlandı. Peki Canevim dizisi 8. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte dizi hakkında merak edilen detaylar…

CANEVİM 8. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Canevim 8. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman yayınlanır yayınlanmaz aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz…

CANEVİM FRAGMAN

CANEVİM 7. SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

CANEVİM SON BÖLÜM İZLE

Atölyenin açılışında Kristina’yla bir arada görülen Taylan’ın, şüphe uyandırmadan bu işin içinden sıyrılması çok zordur. Taylan’ın Ömer’in yüzüne karşı meydan okuması, Ceylan’la Ömer arasında büyük bir çatışma başlatır. Artık Ömer’in hedefinde Taylan vardır. Diğer taraftan Taylan, Ceylan’la baş başa kalmak için hiçbir fırsatı kaçırmaz. Ceylan, Taylan’ın gittikçe belirginleşen tavırları sonucunda artık onun ilgisinden neredeyse emindir. Ancak Taylan’dan beklenmedik bir manevra gelecektir. Haksever ailesinin yaşadığı maddi sıkıntılar ise Elvan’ın hayatında yeni bir sayfanın açılmasına yol açar. Elvan’la sürekli çatışma halinde olan Müjgan’ın hiç beklemediği bir anda karşına çıkan kişi, genç kızı çok etkileyecektir.