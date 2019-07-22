Canevim 9. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Canevim 8. son bölüm izle

Canevim dizisi 8. son bölümüyle ATV ekranlarında yayınlandı. Başrollerinde Biran Damla Yılmaz, Özgür Çevik ve Aras Aydın'ın yer aldığı dizi yaz mevsiminde diziseverlerle buluşuyor. Son bölümde; vakfın davetinde yaşananlardan sonra Ömer'in, Ceylan için aldığı evi satışa çıkarması her şeyin gerçekten bittiğini gösterir. Peki Canevim 9. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte Canevim dizisiyle ilgili merak edilen ayrıntılar...

Canevim dizisinin son bölümünde; Sezgin ve Elvan, kötü sona engel olmak için onları barıştırmaya çalışırken bunun pek de kolay olmayacağını fark edeceklerdir. Taylan’ın tüm davetliler önünde saldırıya uğraması, üstüne üstlük durumdan çok da rahatsız görünmemesi Feryal için bardağı taşıran son damla olur.

CANEVİM YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Canevim dizisinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı ancak yayınlanır yayınlanmaz aşağıda yer alan linkten öğrenebilirsiniz.

CANEVİM FRAGMAN

CANEVİM 8. SON BÖLÜM İZLE

Ceylan’dan sonsuza kadar kurtulmak isteyen Feryal, bir yandan Taylan’ı korumak bir yandan da Ömer ve Ceylan arasındaki gerçekleri ortaya çıkarmak zorundadır. Taylan ise Simla’yı da içine çektiği oyunla, Ceylan’a yaklaşmasının daha kolay olacağını fark etmiştir. Atölyede işe başlayan Elvan’ın uzun süredir kapalı olan telefonuna ihtiyaç duyması, geçmişi ve ailesiyle ilgili korkularını gün yüzüne çıkarır. Müjgan ise davette tanıştığı Yener’le buluşurken, yanlış anlaşılmalara engel olamaz.

Atölyenin açılışında Kristina’yla bir arada görülen Taylan’ın, şüphe uyandırmadan bu işin içinden sıyrılması çok zordur. Taylan’ın Ömer’in yüzüne karşı meydan okuması, Ceylan’la Ömer arasında büyük bir çatışma başlatır. Artık Ömer’in hedefinde Taylan vardır. Diğer taraftan Taylan, Ceylan’la baş başa kalmak için hiçbir fırsatı kaçırmaz.

Ceylan, Taylan’ın gittikçe belirginleşen tavırları sonucunda artık onun ilgisinden neredeyse emindir. Ancak Taylan’dan beklenmedik bir manevra gelecektir. Haksever ailesinin yaşadığı maddi sıkıntılar ise Elvan’ın hayatında yeni bir sayfanın açılmasına yol açar. Elvan’la sürekli çatışma halinde olan Müjgan’ın hiç beklemediği bir anda karşına çıkan kişi, genç kızı çok etkileyecektir.