Canevim nerede çekiliyor? Canevim dizisi oyuncuları kim, konusu ne?

Canevim nerede çekiliyor? Canevim dizisi oyuncuları kim, konusu ne?

Canevim bu akşam ilk bölümü ile izleyicilerin karşısına çıkıyor. Konusu ve oyuncu kadrosu ile seyircilerin ilgisini çeken Canevim nerede çekiliyor merak ediliyor. Hayatın tüm sıkıntılarına bir arada göğüs germeyi başaran bir ailenin yaşadığı olayların anlatıldığı dizinin başrollerini Biran Damla Yılmaz, Aras Aydın ve Özgür Çevik paylaşıyor. Peki Canevim dizisi nerede çekiliyor? Canevim oyuncuları kim, konusu ne?

Yayın hayatı bu akşam ATV’de başlayacak olan Canevim çok sayıda izleyici tarafından merakla bekleniyor. Yaz aylarında ekranda olacak olan Canevim dizisi başrolünde Kırgın Çiçekler dizisi ile geniş kitleler tarafından tanınan Biran Damla Yılmaz ve Özgür Çevik yer alıyor. Canevim nerede çekiliyor merak ediliyor. Dizinin yeni bölümleri her Pazartesi akşamı diziseverlerle buluşacak. Peki, Canevim oyuncuları kim, konusu ne?

CANEVİM NEREDE ÇEKİLİYOR?

Canevim dizisi geçmişte birçok dizi ve filme de ev sahipliği yapmış olan İstanbul’un güzide semti Beykoz’da gerçekleştiriliyor. Anadolu yakasının kıyı ilçesi olan Beykoz, boğazın tüm güzelliği ile izleyicilerin beğenisini kazanıyor.

CANIMEVİM OYUNCU KADROSU

Biran Damla Yılmaz

Özgür Çevik

ARAS AYDIN

Canevim dizisi oyuncu kadrosunda yer alan diğer isimler ise; Simge Selçuk, Nihan Büyükağaç, Zuhal Gencer Erkaya, Rıza Akın, Burcu Tuna, Ezgi Şenler, Bedia Ener, Münire Apaydın ve Ömrüm Nur Çamçakallı.

CANEVİM DİZİSİ KONUSU

Dizi, hayatın tüm sıkıntılarına bir arada göğüs geren, birbirlerine sımsıkı bağlarla kenetlenmiş bir ailenin çevresinde gelişen olayları anlatıyor. Senaryosunu Filiz Alpgezmen, Eylem Akın ve Murat Can Tura'nın kaleme aldığı Canevim, yediden yetmişe herkesi içine alacak güçlü senaryosu ve usta oyuncu kadrosuyla atv izleyicilerinin gönüllerinde taht kuracak.