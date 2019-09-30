Canevim yeni bölüm neden yok? Canevim yeni bölüm ne zaman? ATV yayın akışı

Diziseverler her Pazartesi Canevim dizisinin yeni bölümlerini merakla bekliyor. Televizyonlarını açanlar Canevim'in yeni bölümünün yayınlanmaması üzerine merak ediyor. Canevim yeni bölüm neden yok? Canevim yeni bölüm ne zaman? İşte ATV yayın akışı...

Canevim dizisinin 17. yeni bölümü bu akşam saat 22.55’te ATV ekranlarında yayınlanacak. Dizinin her zamanki saatinde ise Karate Kid isimli bir film yayınlanıyor. Geçtiğimiz hafta da geç saatte yayınlanan dizinin yayın saatinin değiştiği tahmin ediliyor.

ATV YAYIN AKIŞI

Müjgan’ın ona oynadığı oyunu fark eden Yener karşı bir hamle yapar. Elvan’ın hayatını karartan eski sözlüsünün ani dönüşü, Elvan ve Ayşe için daha büyük bir tehdidi ortaya çıkarır. Ceylan ve Taylan’ın uçurumun kenarına kadar gelen ilişkileri, ailelerin çıkarttığı krizler ve etraflarındaki tüm sorunlara rağmen devam edecek midir?

Taylan, Ceylan’dan en azından iyileşene kadar evden ayrılmamasını ister, bunun karşılığında da ona bir söz verir. Taylan’ın akıllıca hamleleri ve değişen tavrı, Ceylan’ın iyice kafasının karışmasına neden olur. İçinde yeşeren duyguları anlamlandırması pek de kolay olmayacaktır.

İkili arasındaki yakınlaşmayı fark eden Feryal, ailesine daha büyük bir zarar gelmeden Ceylan’dan kurtulmasını sağlayacak bir oyuna girişirken, Melis ise ortadan kaybolan Ömer’i güçlü bir geri dönüş için ikna etmeye çalışmaktadır.

Hamza ve Günnur’un çabalarıyla Elvan için tehlike dinmiş gibi görünse de; Hikmet bu kez Ayşe’yi tehlikeye atacak acımasız bir saldırı düzenler. Elvan’ın Ayşe’yle ilişkisinde dönüm noktası olan bu olay, ne yazık ki Hikmet’in Ayşe’yle ilgili gerçekleri öğrenmesine neden olur. Aile artık sadece Elvan’ı değil, Ayşe’yi de korumak zorundadır.