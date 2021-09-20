‘Canlı yayına alkollü çıktı’ iddiasına Bülent Ersoy’dan yanıt

'Benzemez Kimse Bize' programında Bülent Ersoy'un sarhoş olarak canlı yayına çıktığı iddia edildi. Ersoy,söz konusu iddiaya canlı yayında yanıt verdi.

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Bülent Ersoy ve Mustafa Keser’in sunumuyla dün yayın hayatına başlayan ‘Benzemez Kimse Bize’ programında Ersoy’un konuşması ve davranışları sosyal medyada gündem oldu.

Bazı sosyal medya kullanıcıları, Bülent Ersoy’un canlı yayına sarhoş çıktığını iddia etti. Bülent Ersoy’la ilgili kısa süre içinde çok sayıda tweet atıldı.

“OLSA ZATEN SÖYLERİM”

Konuya ilişkin canlı yayında açıklama yapan Bülent Ersoy, “Ağzıma yudum bir şey koymadım. Olsa zaten söylerim” ifadelerini kullandı.

MUSTAFA KESER VE YILDIZ TİLBE DE DESTEK VERDİ

Ersoy’un açıklamaları esnasında programın diğer sunucusu Mustafa Keser ve konuk sanatçı Yıldız Tilbe de Ersoy’un sarhoş olmadığını ifade etti.

Yıldız Tilbe, “Çok heyecanlı olduğunuzu biliyoruz. Heyecandan olduğunu biliyoruz” dedi.

Mustafa Keser ise, “Programı açarken elleri titriyordu, heyecandan” diye konuştu.

“SON PROGRAM KOVULDUK”

Yıldız Tilbe’nin bir ara şarkı söylediği sırada mikrofonu açık kalan Bülent Ersoy’un, “Son program kovulduk” dediği de duyuldu.

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