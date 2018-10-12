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Canlı yayında iki öğretim üyesi birbirine girdi
Türkiye’nin Onkoloji alanındaki önemli hocalarından Prof. Dr. Erkan Topuz ile Yard. Doç. Dr. Yavuz Dizdar canlı yayında birbirine girdi.
Yaşam 12 Ekim 2018 - 16:14

Show TV ekranlarında yayınlanan ve başarılı sunucu Zahide Yetiş’in sunumuyla hafta içi her gün ekranlara gelen Zahide Yetiş’le isimli programda iki öğretim üyesi uzman olduğu dallarda fikirleri birbirlerine ters düşünce tartışmaya başladı. Bu dakikaları başarılı sunucu Zahide Yetiş, kibar bir şekilde yatıştırmaya çalışsa da gerginlik izleyicilere yansıdı.

 CANLI YAYINDA TARTIŞTILAR

Anne sütünün kansere iyi gelip gelmediği konusunun masaya yatırıldığı programa telefonla bağlanan Topuz, bir dönem hocalığını da yaptığı Yavuz Dizdar arasında canlı yayında kısa süreli bir tartışma yaşandı.

“AÇIP OKUMALI”

Topuz, Dizdar'ı literatürü takip etmemekle suçlarken, “Literatürü takip etmeden, bu benim fikrimdir demek doğru değil. Açıp okumalı. Bu konuda yüzlerce yayın var. Bu kadar yetiştirdiğim bir insanın böyle çıkıp konuşmasını tasvip etmiyorum” ifadelerini kullandı.Dizdar ise hocasının tüm görüşmelerini kabul etmek zorunda olmadığını savunarak bunun bir görüş farkı olduğunu anlatmaya çalıştı.

Merakla beklenen Yılmaz Özdil'in son kitabı "Mustafa Kemal" Plus abonelerine hediye.
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