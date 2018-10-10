Cansel Elçin kimdir, kaç yaşındadır?

20 Eylül 1973 yılında dünyaya gelen Cansel Elçin, çocuk yaşlarında gittiği Fransa'da eğitimlerini tamamlamıştır. Türkiye'de ilk projesi Kırık Kanatlar adlı dizi olmuştur. Şimdi, Cansel Elçin ile ilgili merak ettiğiniz her şeyi haberimizde bulabilirsiniz...

Slide 2 Slide 3 Slide 4 Slide 5 Slide 6 Slide 7 Slide 8 Slide 9 Slide 10

Atv ekranlarının yeni dizisi Ağlama Anne’de Adnan rolüyle izleyicilerle buluşan Cansel Elçin hakkında bilmek istediğiniz tüm detaylar haberimizde… Cansel Elçin kimdir? Nerede doğdu, kaç yaşında, boyu, kilosu, oynadığı diziler ve filmler…

CANSEL ELÇİN KİMDİR?

Sinema, tiyatro ve televizyon oyuncusu Cansel Elçin, İzmir-Tire doğumludur. İlk ve orta eğitimini 1982 yılında gittiği Paris'teki Lycée Racine'de tamamladıktan sonra, aile işini devam ettirmek üzere ekonomi ve sosyal bilimler okudu. Bir süre ticaretle uğraşsa da akşam kursları ile başladığı tiyatroya, Fransa'nın önde gelen tiyatro okullarından Ecole Florent'e yazılarak devam etti. Gérard Depardieu, Sophie Marceau, Isabelle Adjani gibi isimlerin ders verdiği Ecole Florent’te Audrey Tautou'yla aynı sınıfta okuyan oyuncu, daha sonra New York'tan gelen ve Actor’s Studio'u kuran Lee Strasberg’in oğlu John Strasberg ile Jack Garfein’den sinema ve tiyatro dersleri aldı.

Okulu dereceyle bitirmesiyle birlikte Fransa'nın çeşitli bölgelerinde birçok temsilde sahne alarak profesyonel tiyatro yaşamına adım attı. Tiyatronun yanı sıra çeşitli reklam ve sinema filminde rol alan sanatçı aynı zamanda senaryosunu da kendisinin yazdığı ve yönetmenliğini üstlendiği “Papillon” adlı kısa bir film çekti.

Bir temsilde kendisini izlemeye gelen Ferzan Özpetek ile tanışan Cansel Elçin, yönetmenin Haremsuare adlı filmiyle kamera arkasında cast oluşumu, ve çekim konusunda deneyim kazandı. Türkiye’nin önde gelen kadın yönetmenlerinden Tomris Giritlioğlu ile tanışmasıyla birlikte Türkiye'de oyunculuğa başladı. Türkiye'deki ilk dizi projesi olan Kırık Kanatlar'da Yüzbaşı Cemal'i canlandırdı. Ardından sanat hayatını Türkiye'de sürdürmeye karar veren Cansel Elçin, Hatırla Sevgili adlı dizide Ahmet karekterini canlandırmıştır.

4 Temmuz 2012 yılında Pınar Apaydın ile hayatını birleştiren Cansel Elçin, son olarak Fox TV’de yayınlanan ve başrolü Ece Uslu ile paylaştığı Dayan Yüreğim dizisinde Fuat karekterine hayat vermiştir. Şimdilerde Atv’de yayınlanan Ağlama Annem adlı dizide Adnan karakterine hayat veren Cansel Elçin, 1.83 metre boyunda, 75 kilo ve Başak burcudur.

Cansel Elçin’in yönettiği filmler:

2009 – Kampüste Çıplak Ayaklar

2007 – Papillon – Kelebek

Cansel Elçin’in rol aldığı filmler:

2015 – Evlenmeden Olmaz

2014 – Bizim Hikaye

2014 – Roya

2011 – Aşk Tesadüfleri Sever

2009 – Ada

2009 – Kampüste Çıplak Ayaklar

2008 – 120

2006 – Küçük Kıyamet

2004 – L’equilibre De La Terreur

2004 – Tu Vas Rire Mais Je Te Quıtte

2002 – A Plus Pollux

2001 – L’art (Delicat) De La Seductıon

1999 – Le Cœur A L’ouvrage

1998 – Harem Suare (Le Dernier Harem)

1997 – Irma Vep

Cansel Elçin’in rol aldığı TV filmleri:

2004 – Navarro–Une Femme Aux Abois

2002 – La Crim

1999 – Route De Nuit

Cansel Elçin’in rol aldığı diziler:

2018 – Ağlama Anne

2017 – Dayan Yüreğim (Fuat)

2015 – Eve Dönüş (Yusuf Bozyel)

2012 – Kötü Yol (Kenan Yılmazer)

2011 – Yalancı Bahar (Selim-Aziz)

2010-2011 – Gönülçelen (Murat)

2008 – Cennetin Çocukları (Ömer)

2006-2008 Hatırla Sevgili (Ahmet)

2005-2006 – Kırık Kanatlar(Cemal)