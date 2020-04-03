Cansın Çekili kimdir? Cansın Çekili kaç yaşında?

Cansın Çekili, 1989 yılında doğdu. Cansın Çekili rol aldığı Erkenci Kuş dizisi ile geniş kitleler tarafından tanınmaya başladı. Peki Cansın Çekili kimdir, kaç yaşında? İşte hakkında tüm bilgiler...

İlk dizi oyunculuk deneyimini 2018 yılında Erkenci Kuş dizi ile gerçekleştiren, son olarak ise Çocuk dizisi ile izleyicilerin karşısına çıkan Cansın Çekili merak konusu oldu. İşte Cansın Çekili’nin hayatı ve kimdir sorusunun yanıtı…

CANSIN ÇEKİLİ KİMDİR?

1989 yılında dünyaya gelen Cansın Çekili İzmir doğumludur. Boyu 1.75 cm, kilosu 55, burcu ise Terazi'dir. Adnan Önal Studio Menajerlik bünyesinde oyunculuk çalışmalarını sürdürmektedir.

Hilal Saral Akademi Kamera Önü Oyunculuk eğitimi alan güzel isim ayrıca Diyalog Anlatım İletişim'de de Oyunculuk Eğitimi almıştır.

İlk dizi oyunculuk deneyimini 2018 yılında Star Tv ekranlarında yayınlanan Erkenci Kuş isimli dizi ile gerçekleştirmiş, dizide Aysel karakterini canlandırmıştır.

Bu dizide Demet Özdemir, Can Yaman, Özlem Tokaslan, Cihan Ercan, Öznur Serçeler, Birand Tunca ve Berat Yenilmez gibi isimler rol almıştır. Ayrıca dizi 45. Altın Kelebek Ödüllerinde En İyi Romantik Komedi Dizisi ödülünü almıştır.

2019 yılında yayınlanan Çocuk dizisinde de Zeynep karakteri ile izleyici karşısına çıktı.