Cansız ve Kadir karşı karşıya! Çarpışma 15. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Çarpışma 14. son bölüm izle

Çarpışma dizisi 14. son bölümü ile Show TV ekranlarnda yayınlandı. Dizinin son bölümünde ünlü oyuncu Ali Sürmeli, Cansız karakteri ile diziye dahil oldu. Kadir'in babası Cansız'dır. Cansız, Kadir'in kendi oğlu olduğunu öğrenecek mi? Her bölümüyle diziseverleri ekran başına kilitleyen Çarpışma dizinin yeni bölüm fragmanı heyecanla bekleniyor. Çarpışma 15. yeni bölüm fragmanı geldi mi? İşte Çarpışma 14.son bölüm izleme linki...

Çarpışma dizisinin 14. son bölümüne Ali Sürmeli ve Kıvanç Tatlıtuğ’un müthiş oyunculuğu damga vurdu. Kadir’in hem annesini hem de babasını yıllar sonra bulması seyircileri heyecanlandırdı. Son bölümde; Kadir, büyük bir belanın tam ortasına dalıyor. Kadir'i güvenlik odasında adım adım izleyen Cansız ve Veli'nin konuşmaları, Adalı'nın ölümcül bir tuzağa düşürüldüğüne işaret ederken, akıllara ‘Kadir'e ne olacak?' sorusu geliyor. Dizinin yeni bölümünde neler olacak merak ediliyor. Çarpışma 15. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte son bölüm özeti…

ÇARPIŞMA 15.YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Çarpışma dizisinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı ancak yayınlandığı andan itibaren aşağıda yer alan linkten öğrenebilirsiniz.

ÇARPIŞMA FRAGMAN İZLE

Çarpışma'nın 14. bölümünde; Telefonla Zeynep'i arayan Asiye, Kadir'i görmek istediğini söylüyor. Zeynep'in kendine yardım edeceğini anlayan Asiye mutlu oluyor. Asiye'nin bu mutluluğu ise Cansız'ın gelmesi ile kısa sürüyor. Kendini odaya kapatan Asiye ne yapacağını şaşırır bil halde köşeye kapanıyor. Cansız'ın yüzüne bile bakamayan Asiye kendisini rahat bırakmasını istiyor ama Cansız kendisi ölene kadar bu dünyada rahat olmadığını söylüyor.

Veli'nin hesap sorması karşısında sessiz kalan Cansız yanına onu da alıp diğerlerinin yanına gidiyor. Yanlarına gelir gelmez konuşmaya başlayan Cansız, kendisini tanıdığını söyleyen adamın kafasını sıkıp namluyu Adem'e çeviriyor. Adem'in ateş hattında olduğunu gören Veli ise onu korumak için hemen olaya atlıyor. Eline silahı alan Adem ise hiç beklenmedik bir şey yapıp namluyu Veli'ye çeviriyor.

ÇARPIŞMA 14. SON BÖLÜM İZLE

Cansız'ı bulma ümidi ile öğrendiği adrese giden Kadir, Zarif'i zorlamaya başlıyor. Dükkânın dışında ise Asiye, Kadir'i yeni bulmuşken kaybetmemek için Veli'ye ne isterse yapacağını söylüyor. Veli, Asiye'yi yolladıktan sonra olan biteni zevkle izlemeye devam ediyor. Kadir'in Cansız'ın kafasına sıkmak istemesini alaya alan Zarif daha ondan köstekli saatini bile alamadığını söylüyor. Zarif'e bir anlaşma sunan Kadir, köstekli saat karşılığında Cansız'ı istiyor. Cansız'ın Kadir'i öldürmediğini gören Veli ise öfkeyle mekâna dalıp hesap sormaya başlıyor.