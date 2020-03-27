Cansu Akın kimdir? Cansu Akın nereli ve kaç yaşında?

Türkiye’nin en çok takip edilen Youtuber’ları arasında yer alan Cansu Akın hakkında bilinmesi gerekenler haberimizde… Cansu Akın nereli ve kaç yaşında?

Youtube kanalında çoğunlukla challenge, makyaj, cilt bakımı, saç bakımı, seyahat, gezi, moda ve günlük vlog gibi videolarını takipçileri ile paylaşan Cansu Akın 1991 doğumludur. Cansu Akın hakkında bilmek istediğiniz tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz. Cansu Akın kimdir? Nerede doğdu, kaç yaşında?

CANSU AKIN KİMDİR?

Cansu Akın, 5 Eylül 1991 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Çocukken ailesiyle birlikte Marmaris'e taşınan Cansu Akın, Marmaris Atatürk İlkokulu'nda ve Kenan Evren Ortaokulu'nda ilköğretimini tamamlamıştır. Beşiktaş Anadolu Lisesi'ni kazanan Akın, İstanbul Teknik Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümünden mezun olmuştur.

Akademik çalışmaları sürerken YouTube'a yönelen Cansu Akın, 2015 yılından beri global markalarla işbirliklerine imza attığı kanalında lifestyle, seyahat, moda, güzellik üzerine içerikler üretiyor. Kariyerine influencer olarak devam ediyor.

Youtube kanalında 468 bin takipçisi bulunan Cansu Akın, 1.75 metre boyunda, 57 kilo ve Başak burcudur.