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Cansu çalışmadığı günlerin acısını çıkarıyor
Cansu çalışmadığı günlerin acısını çıkarıyor
Şarkıcı Fettah Can ile 2014 yılında hayatını birleştiren ve ikizlerini 2017 yılında kucağına Cansu Kurtçu geride bıraktığımız gün İstinyePark'da objektiflere takıldı.
Emre ÇEVİK
Magazin 7 Nisan 2019 - 08:27

Seslendirdiği şarkılar kadar, sözlerini yazdığı şarkılar ile de bir çok ünlü şarkıcının kapısını çaldığı Cansu Kurtçu sabah erken saatlerinde geldiği alışveriş merkezinden ayrılırken objektiflere takıldı. Markalar Sokağı’nda aracını beklerken gazeteciler ile sohbet eden Kurtçu, “ikizlerden biraz fırsat buldum alacaklarım vardı onları almaya geldim hemen dönüyorum” dedi. Bu sıralar çok çalıştığını söyleyen Cansu Kurtçu, “Çocuklardan sonra uzun süre işime odaklanamamıştım, şimdi biraz daha rahatladım. Şimdi Stüdyodan çıkamıyorum. Çalışmadığım günlerin acısını çıkarıyorum” dedi. Aracının gelmesi ile alışveriş merkezinden ayrılan ünlü sanatçı yeni projelerin bomba gibi olduğunun sinyallerini verdi.

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