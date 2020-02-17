Cansu Dere kimdir? Cansu Dere kaç yaşında ve nerelidir?

Son olarak Fox TV ekranlarında yayınlanan Ferhat ile Şirin dizisinde Banu karakterine hayat veren Cansu Dere hakkında bilmek istediğiniz tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz… Cansu Dere kimdir? Nerede doğdu, kaç yaşında, boyu, kilosu, oynadığı diziler ve filmler…

CANSU DERE KİMDİR?

Cansu Dere, 14 Ekim 1980 tarihinde Ankara'da dünyaya gelmiştir. Yunanistan göçmeni bir aileden gelen Cansu Dere’nin bir erkek kardeşi bulunmaktadır. İlk ve orta öğretimini İzmir’de tamamlayan Dere, İstanbul Üniversitesi Arkeoloji Bölümü'ndeki eğitimini, 2000 yılında Kanal D Miss Turkey Güzellik Yarışması'nda Türkiye 3. güzeli seçilip profesyonel mankenlik yapmaya başlamasının ardından yarıda bıraktı.

Kameralar karşısına ilk kez 2003 yılında yayınlanan Alacakaranlık dizisi ile geçen Cansu Dere; Avrupa Yakası, Metro Palas, Sıla, Ezel, Behzat Ç: Seni Kalbime Gömdüm, Beyaz Gece, Şahsiyet gibi yapımlarda rol almıştır.

Son olarak Fox TV ekranlarında yayınlanan Ferhat ile Şirin dizisinde Banu karakterini canlandırmış olan Cansu Dere, 1.76 metre boyunda, 50 kilo ve Terazi burcudur.

Cansu Dere’nin rol aldığı diziler ve filmler:

2013 – Ferhat ile Şirin (Banu) (TV Dizisi)

2018 – Şahsiyet (Nevra Yılmaz) (TV Dizisi)

2016 – Anne (Zeynep Güneş) (TV Dizisi)

2015 – Beyaz Gece (TV Dizisi)

2012 – El Yazısı (Zeynep) (Sinema Filmi)

2013 – Muhteşem Yüzyıl (Firuze) (TV Dizisi)

2011 – Behzat Ç: Seni Kalbime Gömdüm (Songül) (Sinema Filmi)

2009 – Yahşi Batı (Mary Lou) (Sinema Filmi)

2009-2010 – Ezel (Eyşan) (TV Dizisi)

2009 – Casus Kızlar (Alex Mandy Seslendirmesi) (Sinema Filmi)

2009 – Altın Kızlar (Konuk Oyuncu) (TV Dizisi)

2009 – Acı Aşk (Oya) (Sinema Filmi)

2006-2007 – Sıla (Sıla) (TV Dizisi)

2006 – Son Osmanlı: Yandım Ali (Defne) (Sinema Filmi)

2006 – Karanlıkta Makyaj (Seslendirme) (Sinema Filmi)

2006 – Kabuslar Evi: Takip (Esme) (TV Dizisi)

2005 – Güz Yangını (Ceylan) (TV Dizisi)

2004 – Metro Palas (Nazan) (TV Dizisi)

2004 – Avrupa Yakası(Konuk Oyuncu) (TV Dizisi)

2003 – Alacakaranlık (Irmak Bozoğlu) (TV Dizisi)