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Cansu Dere Sinem Kobal’a komşu oldu
Cansu Dere Sinem Kobal’a komşu oldu
Bebek'te bulunan evine hırsız giren Cansu Dere, yakın arkadaşı Sinem Kobal'ın alt sokağına taşındı.
Emre ÇEVİK
Magazin 16 Ocak 2020 - 07:00

Ünlü oyuncu Cansu Dere’nin Bebek’te bulunan yalı dairesine hırsız girmişti. Aşiyan’da 20 bin liralık kirada oturan güzel oyuncu, Kandilli’deki daha güvenlikli ve yine manzaralı daireyi tutmuş ancak 3 ay sonra Aşiyan’daki eski evine geri dönmüştü. Eski eve dönüşte çok uzun sürmedi. Güzel oyuncu aradığı evi sonunda buldu. Emirgan’da yakın arkadaşı Sinem Kobal’ın hemen alt sokağında yer alan bir villa tuttu. 25 milyon lira değerinde ki 4 katlı villanın aylık kirası ise 15 bin lira civarında.

MUHABİRLERİ GÖRÜNCE SİNİRLENDİ

Cansu Dere önceki gün Aşiyan’daki evinden Emirgan’a eşya taşırken görüntülendi. Evdeki ufak parçaları aracının bagajında şoförüyle birlikte taşıyan Cansu Dere habercileri görünce çılgına döndü. “Bizi nasıl bulurlar?” diyerek sitem eden ünlü oyuncu, görüntü vermemek için koşarak aracına bindi. Muhabirler görüntü almasına bir hayli sinirlendi. Aracın kapısını sert şekilde kapattı. Elindeki ufak kutuları aracının içine fırlattı.

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Son güncelleme: 07:08 - 16.01.2020