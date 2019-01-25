Cansu Dere: “Sosyal değilim”

Bankadan çıkan oyuncu Cansu Dere ayaküstü basın mensuplarının soruları yanıtlayıp sürpriz bir dizi projesine göz kırptığını şu kelimelerle anlattı; “Şu aralar sakinim. Dinleniyorum. Şahsiyeti yaptım en son, aklımda var bir şeyler. Okuduğum bir dizi hikayesi var. Hikayeyi dinledim senaryosunu bekliyorum“ Öte yandan yıllardır Bebek'te oturduğu evini değiştirip taşınan Dere; ”Evet taşındım. Semt değiştirdim ama neresi olduğunu söylemeyeceğim. Bebek'te oturuyordum ama semti çok kullanan bir insan değilim. Sosyal değilim” dedi.