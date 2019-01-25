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Cansu Dere: “Sosyal değilim”
Cansu Dere: “Sosyal değilim”
En son Şahsiyet adlı dizide rol alan Cansu Dere, önceki gün Arnavutköy'de objektiflere takıldı.
Emre ÇEVİK
Magazin 25 Ocak 2019 - 08:47

Bankadan çıkan oyuncu Cansu Dere ayaküstü basın mensuplarının soruları yanıtlayıp sürpriz bir dizi projesine göz kırptığını şu kelimelerle anlattı; “Şu aralar sakinim. Dinleniyorum. Şahsiyeti yaptım en son, aklımda var bir şeyler. Okuduğum bir dizi hikayesi var. Hikayeyi dinledim senaryosunu bekliyorum“ Öte yandan yıllardır Bebek'te oturduğu evini değiştirip taşınan Dere; ”Evet taşındım. Semt değiştirdim ama neresi olduğunu söylemeyeceğim. Bebek'te oturuyordum ama semti çok kullanan bir insan değilim. Sosyal değilim” dedi.

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Son güncelleme: 08:48 - 25.01.2019
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