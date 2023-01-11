Cansu Dere ve Melis Sezen’e İspanya’dan ödül

İspanya'nın güneyindeki Endülüs bölgesinin Granada kentine bağlı Torvizcon köyünde bu yıl 8'incisi düzenlenecek "Altın Üzüm Bağı Ödülleri" kapsamında Türk dizilerinin İspanya'daki başarısından dolayı oyuncular Cansu Dere ve Melis Sezen'e ödül verileceği açıklandı.

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İspanya’nın “ulusal kültürel değerleri” arasında bulunan Torvizcon’un yerel bayramı dolayısıyla 2014’ten bu yana verilmeye başlanan “Altın Üzüm Bağı Ödülleri” Kovid-19 salgını nedeniyle iki yıllık aranın ardından bu sene tekrar düzenlenecek.

Torvizcon Belediye Başkanı David Moreno, sadece 685 nüfuslu bir köy olduklarını ve 2014’te “alçakgönüllü bir şekilde başladıkları ödül organizasyonunun her geçen yıl gelişerek artık ulusal ve uluslararası bir ün kazandığını” söyledi.

Moreno, bu yıl 8’incisi düzenlenecek “Altın Üzüm Bağı Ödülleri”nde televizyon dalında İspanya’da gösterilmeye devam eden “Sadakatsiz” adlı dizinin oyuncularından Cansu Dere ve Melis Sezen ile Cuentame dizisinden Imanol Arias’a, spor dalında eski futbolcu İker Casillas’a, müzik dalında Rozalen, Maria del Monte ve Miguel Rios’a, sinema dalında ise Abdel Hamid Krim ve Amr Waked’e ödül verileceğini duyurdu.

Torvizcon’da festival kapsamında organize edilecek etkinliklerle 13 Ocak’ta düzenlenecek ödül törenine Cansu Dere ve Melis Sezen’in katılacakları bildirildi.

İlk olarak 2018’de İspanya’da gösterilmeye başlanan Türk dizilerinin sayısı 15’i geçti.

İzlenme rekorları kıran Türk dizileri, İspanya’da Türk oyuncularına olan ilginin yanı sıra iki ülke arasındaki kültürel yakınlaşmaya da önemli bir fayda sağladı.