Bu web sitesi ne yazık ki Internet Explorer 9 ve altını desteklememektedir. Lütfen web tarayıcınızı Internet Explorer 10 ve üstü bir sürüme yükseltiniz.
- Trend Aramalar -
Title area
Cansu Dere veterinere koştu
Cansu Dere veterinere koştu
Güzel oyuncu Cansu Dere, geçtiğimiz gün Rumelihisarı’nda bir veterinerden çıkarken görüntülendi. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Dere, Kedileri için damla aldığını söyledi.
Emre ÇEVİK
Magazin 3 Nisan 2019 - 09:35

Kedileri için ilaç almaya çıkan oyuncu Cansu Dere, basın mensupları tarafından görüntülendi. Şu sıralar yoğun olduğu için uykusuz kaldığını söyleyen Cansu Dere “ Yeni bir diziye başlayacağım. Televizyon dizisi olacak,1 aya duyarsınız zaten ben söylemeyeyim şimdi “ dedi.

“DAHA ÖNCE BAŞIMA BÖYLE BİR ŞEY GELMEDİ”

Son zamanlarda televizyonda dizilerin reyting kurbanı olduğu için kaldırıldığı bu konudaki görüşlerinin ne olduğu sorulan Dere” Daha önce başıma hiç böyle bir şey gelmedi. Ben güvendiğim işleri yapıyorum “dedi.

Etiketler