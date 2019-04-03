Cansu Dere veterinere koştu

Kedileri için ilaç almaya çıkan oyuncu Cansu Dere, basın mensupları tarafından görüntülendi. Şu sıralar yoğun olduğu için uykusuz kaldığını söyleyen Cansu Dere “ Yeni bir diziye başlayacağım. Televizyon dizisi olacak,1 aya duyarsınız zaten ben söylemeyeyim şimdi “ dedi.

“DAHA ÖNCE BAŞIMA BÖYLE BİR ŞEY GELMEDİ”

Son zamanlarda televizyonda dizilerin reyting kurbanı olduğu için kaldırıldığı bu konudaki görüşlerinin ne olduğu sorulan Dere” Daha önce başıma hiç böyle bir şey gelmedi. Ben güvendiğim işleri yapıyorum “dedi.