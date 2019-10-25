Cansu Dere yeni dizisi “Ferhat ile Şirin”le sosyal medyayı salladı

Cansu Dere başrollerini üstlendiği Ferhat ile Şirin dizisi ekranlara geri dönüyor. Tolga Sarıtaş ve Leyla Tanlar ile birlikte başrolü paylaşacak olan Cansu Dere'nin dizisinde efsanevi aşk hikayesi günümüzde yaşanacak.

Uzun süredir ekranlarda yer almanya Cansu Dere suskunluğunu “Ferhat ile Şirin” dizisiyle bozuyor. Çekimlerine İstanbul'da başlanan dizide Cansu Dere’ye başrolde Sarıtaş ve Leyla Tanlar eşlik ediyor. Cansu Dere’nin yeniden bir dizi projesinde yer alması sosyal medyayı salladı.

CANSU DERE, BANU ROLÜNDE

Ferhat (Tolga Sarıtaş), Şirin (Leyla Tanlar) ve Banu (Cansu Dere)… Aşkın mucizesini de felaketini de yaşayacakları bir girdaba sürüklendiklerinden habersizdir. Onlarınki imkânsız bir aşkın hikayesi.

Ferhat ile Şirin'in büyülü, masalsı aşkının imkansızlığı Banu'nun tutkulu aşkıyla sağlanacak. Banu, Şirin ve Ferhat arasındaki bağın gücü, Ferhat-Şirin aşkının önündeki en büyük engel olacak.