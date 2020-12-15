Cansu Dere’den hayvanlar için bağış

Oyuncu Cansu Dere, bir sosyal sorumluluk projesine hayvanlar için kullanılmak üzere bağışta bulundu.

Cansu Dere, bir sosyal sorumluluk projesi kapsamında yardım yaptı.

Dere, yardıma muhtaç köpeklerin sahiplendirilene kadar geçici konakladığı bir yaşam alanı projesi olan Kurtaran Ev Derneği’nin klinik borçlarını ödedi.

İki tane kedisi olan ve hayvansever kimliğiyle de ön planda olan oyuncunun yaptığı destek, derneğin sayfasında gönüllüler tarafından yapılan paylaşımla duyuruldu.

Dernekten yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“Senelerdir seyrettiğiniz, beğendiğiniz birinin yaptığınız projeye destek olması kadar keyifli bir duygu daha olamaz sanırım.”

“Bugün Cansu Dere sayesinde klinikteki çocukların yaralarına merhem olduk…”