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Cansu Dere’nin proje sitemi
Cansu Dere’nin proje sitemi
Oyuncu Cansu Dere, önceki gün Bebek'te basın mensupları taraıfndan objektiflere yansıdı. Dere, hakkında çıkan proje dedikodularına sitem etti.
Emre ÇEVİK
Magazin 11 Ağustos 2019 - 13:03

Önceki gün Bebek'te mutfak alışverişini yaparken görüntülenen oyuncu Cansu Dere, çıkan haberler için,”Bizde öyle oluyor bilindiği gibi, anlaşana kadar çeşitli işlerde herkesin ismi geçiyor. Benim evet diye anlaştığım bir şey yok. Okuyorum sadece” diye konuştu. Size gelen projelerde ne arıyorsunuz? sorusuna Dere, ”Bilmiyorum ki. Daha önce de cevap veremiyordum ‘Anne' geldi. ‘Şahsiyet' oldu, cevap veremiyorum. Bu bir gün sonra da olabilir, bir ay sonra da olabilir. Ne zaman olur bilmiyorum' dedi.