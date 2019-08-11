Cansu Dere’nin proje sitemi

Önceki gün Bebek'te mutfak alışverişini yaparken görüntülenen oyuncu Cansu Dere, çıkan haberler için,”Bizde öyle oluyor bilindiği gibi, anlaşana kadar çeşitli işlerde herkesin ismi geçiyor. Benim evet diye anlaştığım bir şey yok. Okuyorum sadece” diye konuştu. Size gelen projelerde ne arıyorsunuz? sorusuna Dere, ”Bilmiyorum ki. Daha önce de cevap veremiyordum ‘Anne' geldi. ‘Şahsiyet' oldu, cevap veremiyorum. Bu bir gün sonra da olabilir, bir ay sonra da olabilir. Ne zaman olur bilmiyorum' dedi.

