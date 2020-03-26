Cansu Dere’nin virüs önlemi

Son dönemde rol aldığı projelerde istediği beklentiyi alamayan Cansu Dere, tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüsü sebebi ile evden çıkmıyor.

Bir süredir evinde kendisini karantinaya aldıran Dere, önceki gün evinde beslediği kedilerini veterinere gönderdi. Şoförüne talimat vererek iki kedisini kontrole gönderen Dere, önlem amaçlı ise kendisi dışarı çıkmadı.

EVDE KALMAYA DEVAM

Kedilerinin hasta olup olmadığı öğrenilemezken, Cansu Dere’nin bir süre daha evinden çıkmayacağı öğrenildi.