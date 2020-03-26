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Cansu Dere’nin virüs önlemi
Cansu Dere’nin virüs önlemi
Oyuncu Cansu Dere, kedilerini veterinere götürdü. Kliniğin önünde araçtan inmeyen Dere'nin kedilerini şoförü kontrole soktu.
Magazin 26 Mart 2020 - 10:11

Son dönemde rol aldığı projelerde istediği beklentiyi alamayan Cansu Dere, tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüsü sebebi ile evden çıkmıyor.

Bir süredir evinde kendisini karantinaya aldıran Dere, önceki gün evinde beslediği kedilerini veterinere gönderdi. Şoförüne talimat vererek iki kedisini kontrole gönderen Dere, önlem amaçlı ise kendisi dışarı çıkmadı.

EVDE KALMAYA DEVAM

Kedilerinin hasta olup olmadığı öğrenilemezken, Cansu Dere’nin bir süre daha evinden çıkmayacağı öğrenildi.

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