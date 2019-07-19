Bu web sitesi ne yazık ki Internet Explorer 9 ve altını desteklememektedir. Lütfen web tarayıcınızı Internet Explorer 10 ve üstü bir sürüme yükseltiniz.
- Trend Aramalar -
Title area
Cansu Dere’ye yapım şirketinden kötü haber
Cansu Dere’ye yapım şirketinden kötü haber
Ünlü oyuncu Cansu Dere, yeni sezonda Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu TV8'de yayınlanacak olan Medyapım imzalı dizide başrol oynayacaktı. Ancak, yaşanan sürpriz gelişmeyle karar değişti. Cansu Dere ile yollar ayrıldı.
Magazin 19 Temmuz 2019 - 13:56

TV8’nin sahibi Acun Ilıcalı, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından bir fotoğraf paylaşarak yeni dizisi için Cansu Dere ile anlaştıklarını duyurmuştu. Ancak yapım şirketi Intagram hesabından yaptığı açıklamada anlaşmanı feshedildiğini duyurdu. Medyapım tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler yer verildi: “Yeni yayın döneminde Medyapım tarafından Tv 8 için yapılacak projenin başrolü için Sayın Cansu Dere ile görüşülmüş ve anlaşılmıştı. Cansu Dere ile yapılan bu anlaşma tarafların karşılıklı mutabakatı ile sonlandırılmıştır. Kamuoyuna duyururuz”

ACUN DUYURMUŞTU

Acun Ilıcalı, “Cansu'yu aldık bu bize yeter” sözleriyle TV kanalında yayınlanacak yeni diziyi duyurmuştu

İLGİLİ HABERCansu Dere'nin sabah gerginliği