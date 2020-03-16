Cansu Gültekin kimdir? Cansu Gültekin nereli ve kaç yaşında?

Cansu Gültekin, 1990 doğumludur. Kameralar karşısına ilk kez Akasya Durağı isimli dizi ile geçen Cansu Gültekin hakkında merak edilenler haberimizde... Cansu Gültekin nereli ve kaç yaşında?

Şu sıralar Star TV ekranlarında yayınlanan Sefirin Kızı dizisinde rol alan Cansu Gültekin hakkında bilmek istediğiniz tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz. Cansu Gültekin kimdir? Nerede doğdu, kaç yaşında, boyu, kilosu, oynadığı diziler ve filmler…

CANSU GÜLTEKİN KİMDİR?

Cansu Gültekin, 16 Mayıs 1990 yılında İstanbulda dünyaya gelmiştir. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Ana Sanat Dalı mezunudur.

Tiyatro kariyerine İstanbul Devlet Tiyatroları’nda Kazım Akşar’ın yazıp yönettiği Güneş Batarken Bile Büyük adlı oyunda Bettina rolüyle, televizyon kariyerine ise 3 yaşında reklam filmlerinde oynayarak başlamıştır.

Akasya Durağı, Kavak Yelleri, Baba Candır, Kertenkele Yeniden Doğuş, Masum Değiliz, Bir Umut Yeter ve Hekimoğlu gibi dizlerde rol alan Cansu Gültekin, şimdilerde Star TV ekranlarında yayınlanan Sefirin Kızı dizisinde rol almaktadır. Cansu Gültekin, 1.66 metre boyunda, 54 kilo ve Boğa burcudur.

Cansu Gültekin’in rol aldığı tiyatro oyunları:

2014-2015 – Güneş Baterken Bile Büyük – İstanbul Devlet Tiytaroları

2015-2016 – Triole-Bir MEDEA Uyarlaması – Antigravity Art Project

Cansu Gültekin’in rol aldığı diziler ve filmler

2020 – Sefirin Kızı (TV Dizisi)

2020 – Hekimoğlu (Leyla) (TV Dizisi)

2018 – Bir Umut Yeter (Serap) (TV Dizisi)

2018 – Yaşamayanlar (Hatice) (TV Dizisi)

2018 – Masum Değiliz (Müge) (TV Dizisi)

2016-2017 – Kertenkele Yeniden Doğuş (Büşra) (TV Dizisi)

2016 – Baba Candır (Damla) (TV Dizisi)

2010 – Kavak Yelleri (Hayriye) (TV Dizisi)

2008-2010 – Akasya Durağı (Nurten) (TV Dizisi)