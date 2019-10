Cansu Koç 12 yıl sonra geri döndü…

Şarkıya, kısa sürede binlerce video çekildi. Müzik direktörlüğünü Ahmet Koç'un; düzenlemeleri ise Ahmet Koç ile Hakan Caneroğlu’nun birlikte üstlendiği ‘Çay Var İçersen' albümüyle müziğe verdiği arayı sonlandıran Koç, şarkılarının gördüğü ilgiden dolayı bir hayli mutlu olduğunu belirtti. Sözlerini anonim cümlelerle birlikte kaleme aldığı, müziği kendisine ait olan şarkının sosyal medyada bu denli ses getireceğini tahmin etmediğini söyleyen Koç, şu açıklamaları yaptı:

“Hemen her gün onlarca video ile karşılaşıyorum. Mutluluğumu kelimelerle tarif edemem. Her videoda ‘iyi ki müziğe dönmüşüm' diyorum. Herkese teşekkürler. Albüm repertuvarım geniş olduğu için herkese ve her müzik zevkine uygun şarkılar yer alıyor içinde. Mesela Neşet Ertaş’tan Cudi Koyuncu’ya ve Aşık Ferrahi’den Ali Kınık'a kadar çeşitli eserler bulunuyor.”

Müziğe 12 yıl ara vermesinin haklı nedenleri olduğunu söyleyen ve detaylara girmeyen 90’ların sevilen sesi Cansu Koç, müzikten ayrı kaldığı yıllarda yeni besteler yaptığını, bu arada sosyoloji eğitimi aldığını söylüyor. Yaptığı müziği de şöyle anlatıyor Koç:

“Anadolu rock, pop, halk müziği, kısacası hepsinden esintiler bulabilirsiniz benim müziğimde. Bu albümde kendimi daha özgür hissettim. Kısaca özetlersem yaptığım müziği etnik pop veya etnik rock olarak isimlendirebilirim.”