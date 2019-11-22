Cansu Kurtçu: Kim ne yapıyor biliyoruz

Fettah Can eşi Cansu Kurtçu ile Bebek'te bir mekanda görüntülendi. Mekan çıkışı sorulara yanıt veren ikiliden Cansu Kurtçu, yeni çıkan şarkılarının izlenmelerine baktığını ve şu an için Fettah Beyin önde olduğunu dile getirdi.

Muhabirlerin sorularını yanıtlayan Fettah Can eşi Cansu Kurtçu’nun yaptığı açıklamalar üzerine; “Eşim beni geçer onun şarkısı çok güzel. Gerçi benimkini de o yazdı. O yüzden kendi kendine yarışıyor” diyerek Cansu Hanıma jest yaptı.

Son dönemlerde popçular arasında da yaşanan ‘Mekanın Sahibi’ polemiği sorulunca Cansu Kurtçu, “Herkes kral, herkes kraliçe, bizim bunları minimuma indirmemiz lazım. Herkes mekanın sahibiyim diyor. Çok saçma, biz şarkıların sahibiyiz. Müzik piyasası olarak dijitale doğru bir geçiş dönemi yaşıyoruz. Ben kralım sıfatlarından rahatsızım, komik oluyor. Kimin ne kadar sattığını, ne sahnelerine çıktığını herkes biliyor. Radyo raporları da elimize geliyor, kim ne yapıyor biliyoruz” diye konuştu.

Fettah Can ise, raporların da doğruluğunun sorgulanması gerektiğini, “Youtube’de tıklanma alınıyor. Bazı radyolara bazı radyoculara enteresan hediyeler gönderilip, günde 35 kez şarkısı çalınanlar oluyor. Bizim sayılarla derdimiz yok. Şarkılar iyiyse seviliyorsa mutlu oluyoruz” şeklinde konuştu.