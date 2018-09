Cansu Kurtçu kimdir?

Slide 2 Slide 3 Slide 4 Slide 5 Slide 6 Slide 7 Slide 8 Slide 9 Slide 10

Cansu Kurtçu 4 Eylül tarihinde Ankara'da doğdu. Kurtçu, Ankara Devlet Konservatuvarı’nı bıraktıktan sonra yolu bir gün ünlü prodüktör İskender Paydaş’la kesişti ve hayatı değişti. Organizasyon ve basın danışmanlığı işleriyle uzun süre ilgilendi. Ardından kendi albümünü çıkardı.

Beste yapıp şarkı sözü yazan çift 2006 yılında tanıştı. Fettah Can tanışmalarının ilk haftasında evlilik teklifi etmesine rağmen, Cansu Kurtçu’yu ancak 8 yıl sonra ikna edebildi.Ve 2014 yılında dünyaevine girdiler. Çocukları çok seven Fettah Can ve Cansu Kurtçu’nun 2017 yılında ikiz bebekleri dünyaya geldi.