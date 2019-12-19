Cansu Tosun’un 3.5 aylık hamile olduğu ortaya çıktı

‘Çukur’ dizisinde canlandırdığı Vartolu karakteriyle büyük bir çıkış yakalayan Erkan Kolçak Köstendil, kendisi gibi oyuncu Cansu Tosun’la evlenmişti. Mutlu evlilikleri devam eden çift, şimdilerde bebek heyecanı yaşıyor. Önceki akşam bir davete katılan oyuncunun, karnını gizlemek için geniş kıyafet tercih etmesi dikkat çekti. Bebek haberini şimdilik sadece yakın çevresiyle paylaşan çiftin, heyecanlı ve mutlu olduğu öğrenildi. İkili, 2018 yılının ağustos ayında festival gibi bir düğünle dünya evine girmişti. Hamilelik haberinin duyulmasının ardından sosyal medyada çift hakkında çok sayıda yorum yapılırken, en dikkat çekenlerinden biri de ‘Çukur’a torun geliyor’ şeklindeki yorum oldu.