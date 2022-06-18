‘Canyoldaş sabunları’ satışa çıktı, Cem Yılmaz kızdı
Komedyen Cem Yılmaz, senaristliğini ve yönetmenliğini yaptığı, aynı zamanda başrol olduğu 'Erşan Kuneri' dizisinde yer alan ortası delikli 'Canyoldaş sabunları'nın satılmaya başlamasına kızdı.
Cem Yılmaz yaratıcısı olduğu ve senaryosunu yazdığı dizide ‘Erşan Kuneri’ karakterini canlandırıyor.
Netflix'te yayınlanan dizi başarılı porno filmleri kariyerinin ardından başka türde filmler çekmeye başlayan ‘Erşan Kuneri’nin hikayesini anlatıyor.
Dizinin bir bölümünde konu edinilen Canyoldaş mastürbasyon sabunlarının internet üzerinden satışa sunulması Cem Yılmaz’ı kızdırdı.
Twitter hesabından tepki gösteren Yılmaz şöyle yazdı: “Yine bazı girişimciler Canyoldaş sabunları he hehe diyerek millete Erşan markası ile bişeyler satmaya çalışıyor…Kendinize böyle şeyler yapmayın. Satıcı arkadaş milletin parasını böyle toplayıp tam tatile kaçacakken bütün paranı almak istemiyorum, bu zırva işi bırak.”
Sabunun satışı internet üzerinden yapılıyor. Ürünün fiyatı ise 31,69 lira.
Sitede ürünün özellikleri şöyle sıralanmış:
Sabun sertliği yumuşaktır.
Değerli ağabeyimizin birebir kalıbı kullanılmıştır.
Dış ölçüleri: 7x7x2.5cm (ExBxY)
Delik çapı: 3cm
Gerçek sabun