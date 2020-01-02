Captain America oyuncusu cinayetten tutuklandı

Mollie Fitzgerald, annesinin taksirle ölümüne neden olmakla suçlanıyor. Yetkililer Mollie Fitzgerald’ın annesi Patricia Fitzgerald’ın 20 Aralık’ta evinde ölü bulunduğunu belirtti.

Fitzgerald, oyunculuğun yanı sıra film yönetmenliği ve yapımcılık işi ile de uğraşıyordu. The Lawful Truth ve The Creeps gibi düşük bütçeli filmlerde çalıştı.

Captain America’da ise Stark Girl’ü canlandıran Fitzgerald, filmde yönetmen Joe Johnston’a da asistanlık yapmış, 2011 yılında verdiği bir röportajda da, “Bu işin bir parçası olmak hayatımın en iyi deneyimlerinden biriydi” demişti.

Çıkan haberlerin ardından ise Fitzgerald’ın Instagram sayfasına yorum yağmaya başladı. Sosyal medya kullanıcıları Fitzgerald’ın fotoğraflarının altına, “Lanet olsun tüm hayatını mahvettin”, “Senin sorunun ne?”, “Annen seni doğurmamalıydı” gibi yorumlar yapıldı.