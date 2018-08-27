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Cara Delevingne göğüsleri hakkında paylaşımda bulundu
Cara Delevingne göğüsleri hakkında paylaşımda bulundu
İngiliz model ve oyuncu Cara Delevingne sosyal medya hesabından paylaştığı mesajla yaza veda etti.
Magazin 27 Ağustos 2018 - 13:55

Londra doğumlu 26 yaşındaki oyuncu çılgın kişiliğini sosyal medya paylaşımlarına yansıtan bir isim… Lezbiyen olduğunu ve bir de ilişki yaşadığını ünlü bir moda dergisine verdiği röportajda açıklayan Delevingne, yaz ayına veda mahiyetinde bir paylaşımda bulundu. Bikinili bir karesini hesabından paylaşan oyuncu bu karenin altına;

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“Güle güle yaz tatili, sizi tanımak güzeldi … (Anlayamazsınız diye söylüyorum, göğüslerim büyüdü ve onlarla gurur duyuyorum)” notunu düşerek takipçilerine estetik operasyon yaptırmış olabileceğini ima etti.

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Son güncelleme: 14:10 - 27.08.2018
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