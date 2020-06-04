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Cara Delevingne kendisini panseksüel olarak tanımladı
Cara Delevingne kendisini panseksüel olarak tanımladı
Cara Delevingne'nin yıllardır panseksüel olduğu biliniyordu fakat ünlü model bunu hiçbir zaman dile getirmemişti. Delevingne, yaptığı bir açıklama ile kendisini panseksüel olarak tanımladı...
Magazin 4 Haziran 2020 - 14:42

Dünyaca ünlü model Cara Delevingne, geçen ay sevgilisi Ashley Benson ile yollarını ayırdı. Bir süre sessizliğini koruyan Delevingne, dün Variety’ye verdiği röportajda ilginç açıklamalar yaptı.  Dergi ile bir Zoom görüşmesine katılan 27 yaşındaki model “Bazen kendimi çok kadınsı, bazen de çok erkeksi hissediyorum” dedi ve kendisini tanımlaması istendiğinde ise “Her zaman panseksüel olarak kalacağım” diyerek, tüm cinslere ilgi duyduğunu belirtti…

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Geçen yıl Bella Thorne ve Miley Cyrus da panseksüel olduklarını açıklamıştı… Panseksüel, sadece kadın ve erkekle değil, transeksüel, travesti gibi herkesle cinsel ilişkiye girebilen kişi… Kendini panseksüel olarak tanımlayanlar, interseks, eşcinsel, üçüncü cinsiyet, androjen gibi pek çok kişiye ilgi duyabiliyorlar…

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