Cara Delevingne, Rihanna’nın doğum gününü ilginç fotoğraflarla kutladı

Ünlü şarkıcı Rihanna ile en son Valerian ve Bin Gezegen İmparatorluğu adlı filmde bir araya gelen ama bunun dışında uzun yıllardır çok iyi arkadaş olan Cara Delevingne, geçtiğimiz gün sosyal medya hesabından arkadaşının doğum gününü kutladı.

Cara’nın paylaşımı bir bakıma herkesi şaşırttı. Zira bir süre önce Cara’nın Rihanna’dan hoşlandığına dair haberler çıkmış hatta oyuncu Michelle Rodriguez’den ayrılmasının sebebi olarak da ünlü şarkıcı gösterilmişti.

Delevingne’nin bu dedikodular üzerine üst üste Rihanna ile ilgili paylaşım yapması soruları da beraberinde getirdi. Kimi aralarında bir ilişki başladığını söylerken bazıları da tam aksine eğlence olsun diye böyle fotoğraflar paylaştığını yazdı…