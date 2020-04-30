Cara Delevingne, sosyal medyadan telefon numarasını paylaştı

Corona virüsü salgınında karantina günlerini arkadaşlarıyla geçiren Cara Delevingne, sosyal medya hesabından, "Şimdi çılgınca bir şey yapacağım" diyerek telefon numarasını paylaştı. Kendisi gibi karantinada olan ve zorluk yaşayan takipçileriyle konuşmak istediğini belirten Delevingne'e sayısız mesaj geldi.

İngiliz model Cara Delevingne, sosyal medya hesabından bir video yayımladı. Takipçilerine seslenen ünlü model, “Herkese selam, umarım iyi ve güvendesinizdir. Bazılarınız biraz çılgın olduğumu biliyor, o nedenle şimdi çılgınca bir şey yapacağım. Telefon numaramı paylaşacağım, böylece bana mesaj atabilirsiniz. Beni takip edin” dedi.

Delevingne’in bu videosundan sonrasını merak içinde bekleyen hayranları gerçekten de ünlü modelin telefon numarasını paylaştığını gördü.

Paylaştığı linke tıklayıp mesaj atanlar ise gerçekten Cara ile konuşmaya başladılar. Ünlü model, gelen mesajları paylaşmayı da ihmal etmedi. Mesajların içeriğinin çoğu, “Bu gerçekten çalışıyor mu?” sorusunu sorandan, “Cara Delevingne ile mesajlaştığıma inanamıyorum” gibi cümleler olduğu görüldü.

Delevingne, tüm mesajlara yetişemediğini ama atılan her mesajı ayrı ayrı sevdiğini dile getirdi.