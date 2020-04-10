Cardi B corona virüsü mağdurları için bağışta bulundu

Cardi B, Fashion Nova markası ile ortak olarak bir bağış kampanyası başlattı ve 42 gün boyunca her saat başı 1000 dolar yardım yapacağını açıkladı. Ne var ki hayranları yapılan bu yardımı az buldu...

Ünlü rapçi Cardi B, sık sık işbirliği yaptığı Fashion Nova markası ile, pandemi kapsamında zor durumda olan ailelere 1 milyon dolar vermek için bir araya geldi. Kampanya kapsamında corona virüs pandemisinden etkilenen ailelere 42 gün boyunca her saat başı 1000 dolar yardım yapılacak. Cardi B, çarşamba gününden başlayarak, 20 Mayıs’a kadar toplam 1 milyon dolar bağışlayacağını açıkladı.



Ünlü Rapçi sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada “Faturalarını ödemek, ailelerini beslemek, zorunlu ihtiyaçlarını karşılamak için mücadele edenlere” seslenerek “Bir milyon doları tamamlayana kadar her saatte bir size bin dolar yardım yapacağız” dedi.