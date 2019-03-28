Cardi B, hayatta kalabilmek için hırsızlık yaptığını itiraf etti

Grammy ödülü alan ilk rapçi kadın şarkıcı özelliğine sahip olan Cardi B, Instagram hesabından yaptığı bir paylaşımla takipçilerini şaşırttı. Geçmişine dair itiraflarda bulunan B, ünlü olmadan önce striptiz yaptığını, uyuşturucu kullandığını ve hayatta kalabilmek için çaldığını itiraf etti.

“Değiştiremeyeceğim bir geçmişim var” diyen 26 yaşındaki rapçi, “Hiçbir zaman mükemmel bir dünyadan geldiğimi ve mükemmel olduğumu iddia etmedim. Her zaman gerçeklerimi anlattım” dediği videosunda ard arda itiraflarda bulundu.

Cardi B, “Şiddeti, uyuşturucuyu ve hırsızlığı yücelten rap'çiler var. Hayatta kalmak için işlemek zorunda hissettikleri suçlar. Ben hiçbir zaman müziğimde bunları yüceltmedim. Bunlarla gurur duymuyorum. Bunları yüceltmeme konusunda sorumluluk hissediyorum” dedi ve neden bu yola başvurduğunu da açıkladı.

“Tercih yaptım, o zaman bu yola girdim, sınırlı seçeneğim vardı. O durumdan çıktığım için mutluyum” ifadesini kullanan Cardi B, geçmişini değiştiremeyeceğini de söyledi…

