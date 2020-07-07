Cardi B Hürrem Sultan taraftarı olduğunu açıkladı

Cardi B, daha önce yaptığı bir açıklamada, haftalardır Muhteşem Yüzyıl dizisini izlediğini ve günde beş bölüm bitirdiğini söylemişti. Bugün Şehzade Mustafa'nın öldürüldüğü bölümü izleyen B, duygularını Twitter'dan paylaştı...

Dünyaca ünlü rap şarkıcısı Cardi B, Muhteşem Yüzyıl dizisinin sıkı bir takipçisi oldu. Geçen haftalarda dizinin bölümlerini Instagram’ın hikaye kısmından paylaşan B, zaman zaman da fikirlerini Twitter hesabından takipçilerine aktarıyor. B, bugün de Şehzade Mustafa ile ilgili bölüm hakkında sosyal medya hesaplarından paylaşım yaptı.

Önce Nurbanu karakteri için ‘Nurbanu’dan nefret ediyorum’ diyen B, ardından da ‘Üzgünüm tatlım, Hürrem bu’ yazdı. Daha sonra bir takipçisinin ‘Şehzade Mustafa öldüğünde ağladın mı?’ sorusunu cevaplayan B “Gerçekten üzüldüm. Ben Hürrem’in tarafındayım ama Mustafa’nın ölümü gerçekten beni üzdü” dedi.

