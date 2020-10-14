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Cardi B kazayla çıplak fotoğraf paylaştı! Sosyal medya yıkıldı
Cardi B kazayla çıplak fotoğraf paylaştı! Sosyal medya yıkıldı
Dünyaca ünlü ABD'li rapçi Cardi B, sosyal medya hesabından yanlışlıkla üstsüz bir fotoğrafını paylaştı. Cardi B hatasını fark ederek hikayeyi silse de, görüntüler gündeme oturdu.
Sozcu.com.tr
Magazin 14 Ekim 2020 - 09:46

Başta Muhteşem Yüzyıl olmak üzere Türk dizilerine olan düşkünlüğüyle dikkat çeken ABD’li rapçi Cardi B, sosyal medya hesabında bir kazaya imza attı.

Instagram hesabında bir hikaye paylaşan rapçi, söz konusu karede bir kanepede üstsüz şekilde uzanırken görülüyor. Cardi B, yaptığı hatayı kısa süre sonra fark ederek hikayeyi silse de, görüntüler sosyal medyanın gündemine oturdu.

Cardi B.

Hayranları ilk olarak ünlü rapçinin hesabının ele geçirildiğini düşünse de, Card B yaptığı açıklamayla duruma açıklık getirdi. Cardi B, Instagram’dan yaptığı açıklamada, “Birilerini suçlamam gereken bir hikaye paylaşmadım. Kimse suçlu değil. Kendim batırdım” dedi.

Cardi B.

28 yaşındaki rapçi Twitter’dan da bir ses kaydı paylaşırken, “Tanrım neden bir aptal gibi görünmemi sağlıyorsun. Neden, neden, neden? Kendime yüklenmeyeceğim. Kahvaltı edeceğim ve sonra partiye gideceğim çünkü düşünmek istemiyorum. İlk kez olmuyor. Striptizci bile olabilirdim” ifadelerini kullandı.

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Son güncelleme: 11:26 - 14.10.2020
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