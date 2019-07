Cardi B kızı Kulture’ün doğum günü için 400 bin dolar harcadı

Cardi B, haftasonu, kızı Kulture’ün birinci yaş gününü kutladı. Sevgilisi Offset ile birlikte parti organize eden B, kızı için kesenin ağzını atı. 400 bin dolar harcadığı iddia edilen B, ‘Onederful Birthday’ adlı partisi için 2 farklı etkinlik düzenledi.

Partilerden biri çocuklara özel, renkli süslemeler ve çeşitli çocuk aktivitelerinin bulunduğu bir partiyken, diğeri ise yetişkinlere özel yapıldı. B’nin iki ayrı parti yapıp, 2.2 milyon TL para harcayıp, bunu da gösteriş yapar gibi paylaşmaması da dikkat çekti.

Kim Kardashian, Khloe Kardashian ve Kylie Jenner gibi an be an paylaşım yapmayan, doğum gününden sınırlı sayıda fotoğraf ya da video yükleyen Cardi B’ni n bu tavrı takdir topladı…